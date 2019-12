Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SFC : vers une prise de contrôle par Circus Casino France Cercle Finance • 31/12/2019 à 09:20









(CercleFinance.com) - Société Française de Casinos (SFC) annonce que Circus Casino France a signé des protocoles d'accords pour acquérir un bloc de contrôle de 50,05% du capital et des droits de vote, auprès de deux de ses principaux actionnaires, à un prix de 1,44 euro par action. La réalisation définitive de ces acquisitions reste uniquement soumise à la levée de conditions suspensives. En cas de réalisation, Circus Casino France déposerait un projet d'offre publique d'achat simplifiée, sans mise en oeuvre d'un retrait obligatoire. A la demande de la société, la cotation de son titre a été suspendue le 30 décembre après bourse. SFC a demandé à Euronext Paris la reprise de la cotation de son titre, à l'ouverture de la bourse de Paris le 2 janvier 2020.

Valeurs associées SOC FRANC CASINOS Euronext Paris 0.00%