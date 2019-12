SFC en passe d'être rachetée par Circus Casino

En cas de réalisation de ces cessions, Circus Casino France prendrait le contrôle de Société Française de Casinos et déposerait un projet d'offre publique d'achat simplifiée conformément à la réglementation en vigueur, au prix de 1,44 € par action, portant sur la totalité des actions SFC existantes non détenues par Circus Casino France. Circus Casino France a mandaté Portzamparc en qualité d'établissement présentateur de l'offre.

(AOF) - La Société Française de Casinos (SFC) est en passe de passer sous le contrôle de Circus Casino France, une société de jeux faisant partie du groupe Gaming1 (branche gaming d'Ardent Group). Des protocoles d'accords ont été signés pour l'acquisition de 50,05% du capital et des droits de vote de SFC auprès de Frameliris (37,05%) et Foch Investissements (13,00%). La cession se fera hors marché au prix de 1,44 € par action, une fois que la levée de conditions suspensives, notamment l'obtention de l'autorisation du ministre de l'Intérieur, sera effectuée.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.