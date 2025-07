SEVERANCE - "Severance" et "The Penguin" en tête des nominations aux Emmy Awards

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

"Severance" obtient 27 nominations aux Emmy Awards

*

Les lauréats seront annoncés en septembre

*

HBO et HBO Max en tête de tous les réseaux

(Ajoute des nominés supplémentaires, le nombre de chaînes, des citations dans les paragraphes 4-14, 17-21) par Lisa Richwine

Le thriller psychologique "Severance" d'Apple TV+ et la série policière "The Penguin" de HBO ont obtenu le plus grand nombre de nominations aux Emmy Awards mardi, devançant "The Studio" et "The White Lotus" dans la compétition pour les plus hautes distinctions de la télévision.

"Severance" a reçu 27 nominations et a été nominée pour le prix de la meilleure série dramatique, aux côtés desséries Star Wars "Andor", "The Pitt". "The White Lotus" et d'autres.

"The Penguin", qui se déroule dans l'univers de DC Comics et met en scène Colin Farrell, a obtenu 24 nominations et concourra pour le prix de la meilleure série limitée contre le succès de Netflix NFLX.O "Adolescence", entre autres.

La satire hollywoodienne "The Studio", une série d'Apple TV+ mettant en scène Seth Rogen dans le rôle d'un cadre cinématographique nerveux, et "The White Lotus"de HBO, qui traite d'unmeurtre et d'une mauvaise conduite dans un centre de villégiature de luxe, ont obtenu 23 nominations chacune.

Les nominations pour les comédies comprennent le champion en titre "Hacks", l'ancien gagnant "The Bear", "Nobody Wants This" et "Abbott Elementary".

Les 23 nominations de "The Studio" ont égalé le record pour une comédie en une seule saison, établi l'année dernière par "The Bear", une histoire sur un restaurant de Chicago

Les gagnants des Emmys seront annoncés lors d'une cérémonie sur tapis rouge diffusée en direct sur CBS PARA.O le 14 septembre. L'humoriste Nate Bargatze en sera le présentateur.

L'industrie de la télévision subit une contraction car les sociétés de médias réduisent les dépenses faramineuses qu'elles ont engagées pour être compétitives dans le passage aux plateformes de diffusion en continu, Netflix en tête.

HBO, le favori de longue date des Emmy Awards, et le service de streaming HBO Max sont arrivés en tête de tous les programmateurs avec 142 nominations, un record pour le réseau.

Walt Disney DIS.N a recueilli 136 nominations, dont six pour "Abbott Elementary" d'ABC, l'une des rares émissions diffusées dans le cadre des Emmy. "Andor", sur Disney+, a reçu 14 nominations.

Netflix a obtenu 120 nominations et Apple en a obtenu 81, son plus haut total depuis le lancement de son service de streaming en 2019.

"Severance" raconte l'histoire d'employés de bureau qui subissent une procédure pour leur faire oublier leur vie familiale au travail, et vice versa.

"Elle est distinctive à tous points de vue - en termes de narration, de style, de mise en scène, de ton", a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation chez Apple TV+.

"Chaque aspect de cette série résonne et le public le remarque", a-t-il ajouté.

Noah Wyle a reçu sa première nomination aux Emmy Awards depuis 1999 pour son rôle de médecin urgentiste dans "The Pitt". Wyle a été nommé cinq fois pour sonrôle dans "ER" mais n'a jamais gagné.

Harrison Ford, 83, a obtenu sa première nomination aux Emmy Awards pour son rôle de thérapeute grincheux dans "Shrinking".

Ron Howard, l'ancienne star de "Happy Days" devenue réalisateur oscarisé, a également obtenu sa première nomination en tant qu'acteur, en tant qu'invité, pour avoir joué son propre rôle dans "The Studio."

Parmi les autres acteurs nommés figurent Farrell, Jeremy Allen White et Ayo Edebiri (The Bear), Jean Smart et Hannah Einbinder(Hacks), Kathy Bates (Matlock), Pedro Pascal et Bella Ramsey (The Last of Us).

Huit acteurs de "The White Lotus" ont été récompensés.

"C'est un bouquet de cerises sur la cerise sur le gâteau qu'a été le cadeau de jouer un être humain si torturé et si solitaire", a déclaré Jason Isaacs, qui a interprété un père de famille confronté à la ruine financière dans la série.

Beyonce figure également sur la liste des Emmys. Sa performance à la mi-temps d'un match de la National Football League sur Netflix a été nominée pour la meilleure émission de variétés en direct.

Leslauréats seront choisis par les quelque 26 000 artistes, réalisateurs, producteurs et autres membres de l'Académie de la télévision.