SEVERANCE et THE PENGUIN en tête des nominations aux Emmy Awards

LOS ANGELES, 15 juillet -

Le thriller psychologique "Severance" d'Apple TV+ et la série policière "The Penguin" de HBO ont obtenu le plus grand nombre de nominations aux Emmy Awards, mardi, devançant ainsi "The Studio" et "The White Lotus."

"Severance" a reçu 27 nominations et a été nominé pour le prix du meilleur drame, aux côtés d'Andor, "The Pitt", "The White Lotus" et d'autres. "The Penguin," qui se déroule dans l'univers de DC Comics et met en scène Colin Farrell, a obtenu 24 nominations et sera en compétition pour la meilleure série limitée avec le succès de Netflix NFLX.O "Adolescence", entre autres.

La satire hollywoodienne "The Studio" et "The White Lotus", qui raconte l'histoire de vacanciers dans un centre de villégiature de luxe, ont obtenu 23 nominations chacune.

Les nominations pour les comédies comprennent le champion en titre "Hacks", l'ancien vainqueur "The Bear," "Nobody Wants This" et "Abbott Elementary."

Noah Wyle a reçu sa première nomination aux Emmys depuis 1999 pour son rôle de médecin urgentiste dans "The Pitt." Wyle a été nommé cinq fois pour son rôle dans "ER" mais n'a jamais gagné.

Harrison Ford, 83 ans, a été nommé pour la première fois aux Emmy Awards pour son rôle de thérapeute grincheux dans "Shrinking."

Parmi les autres acteurs nommés figurent Farrell, Jeremy Allen White et Ayo Edebiri (The Bear), Jean Smart (Hacks), Kathy Bates (Matlock), Pedro Pascal et Bella Ramsey (The Last of Us).

Les lauréats des Emmys, les plus hautes distinctions de la télévision, seront annoncés lors d'une cérémonie sur tapis rouge diffusée en direct sur CBS PARA.O le 14 septembre. L'humoriste Nate Bargatze en sera l'hôte.

Les lauréats seront choisis par les quelque 26 000 artistes, réalisateurs, producteurs et autres membres de l'Académie de la télévision.