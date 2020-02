Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Seulement 42% de participation aux législatives en Iran - ministre Reuters • 23/02/2020 à 13:32









DUBAI, 23 février (Reuters) - La participation aux élections législatives de vendredi en Iran a été de l'ordre de 42%, a annoncé dimanche le ministre iranien de l'Intérieur, soit la participation la plus fable depuis la révolution de 1979. Cité par la télévision iranienne, Abdolreza Rahmani Fazli a précisé qu'un peu plus 24 millions d'électeurs avaient participé au scrutin. L'Iran compte 58 millions d'inscrits. En 2016, 62% des inscrits avaient participé aux précédentes législatives; ils étaient 66% en 2012. (Parisa Hafezi version française Henri-Pierre André)

