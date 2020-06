Session difficile pour les ETFs du secteur de l'énergie

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs du secteur de l'énergie ont subi une session de marché compliquée hier.

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs du secteur de l'énergie ont subi une session de marché compliquée hier, reculant de (-3,02%), les investisseurs retirant -$20,52M du segment sur la même journée. Le risque d'une seconde vague et les tensions géopolitiques qui réapparaissent ne vont pas favoriser le secteur de l'énergie, ni le pétrole d'ailleurs. L'OPEC a aussi insisté sur le fait que le marché resterait en surplus et ce même dans l'éventualité d'une hausse de la demande, ce qui semble ne pas se profiler à court terme. La performance cumulée sur les trente derniers jours reste positive à 13,04% et les flux cumulés sur la même période sont de +$845,50M. Depuis le début de l'année cependant, les ETFs sont toujours en recul de -21,77% bien que les investisseurs aient considérablement augmenté leur exposition au segment avec +$2,7Mds de flux positifs sur la même période. 14 fonds répliquant 12 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $7,01Mds.

