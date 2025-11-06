 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 026,09
-0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SES vise un CA entre €2,6 et 2,7 mds en 2025, T3 en-dessous des attentes
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 07:39

SES SESFd.PA a annoncé jeudi que son chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 2,60 et 2,70 milliards d'euros, tandis que son Ebitda ajusté est attendu entre 1,17 et 1,21 milliard d'euros.

Le groupe anticipait précédemment un chiffre d'affaires et un Ebitda annuel stables comparé à 2024. Sur l'exercice précédent, l'opérateur de satellites a affiché un chiffre d'affaires de 2,0 milliards d'euros et un Ebitda ajusté de 1,03 milliards d'euros.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires est ressorti à 769 millions d'euros, alors que les analystes en attendaient 828 millions dans un consensus d'entreprise.

L'Ebitda ajusté sur le trimestre atteint 328 millions d'euros, en-dessous des attentes de 348 millions.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SES
5,7900 EUR Euronext Paris -9,81%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 06.11.2025 08:57 

    * AIR FRANCE-KML AIRF.PA a fait état jeudi de résultats en ligne avec les attentes du marché et a confirmé ses objectifs annuels malgré la hausse des coûts et les défis auxquels est confronté KLM. * VEOLIA VIE.PA a annoncé jeudi une hausse de 5,4% sur un an à périmètre ... Lire la suite

  • Le logo du groupe Air France-KLM
    Les résultats d'Air France-KLM en ligne avec les attentes au T3
    information fournie par Reuters 06.11.2025 08:56 

    par Joanna Plucinska Air France-KLM a fait état jeudi de résultats en ligne avec les attentes du marché et a confirmé ses objectifs annuels malgré la hausse des coûts et les défis auxquels est confronté KLM. Bien que le troisième trimestre soit généralement le ... Lire la suite

  • Une bouteille de Don Julio, tequila de Diageo
    Diageo abaisse ses prévisions 2026, ralentissement en Amérique du Nord et en Chine
    information fournie par Reuters 06.11.2025 08:54 

    Diageo a abaissé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2026, le fabricant du whisky Johnnie Walker et de la vodka Smirnoff étant confronté à un ralentissement de la demande en Amérique du Nord et en Chine. Cette révision à la baisse intervient ... Lire la suite

  • Logo d'Engie
    Engie : Ebit à 9 mois -7,3%, objectifs annuels vus dans le haut de la fourchette
    information fournie par Reuters 06.11.2025 08:52 

    Engie a fait état jeudi d'un Ebit hors nucléaire en baisse organique de 7,3% sur les neuf premiers mois de l'année, à 6,3 milliards d'euros, l'énergéticien français invoquant un contexte de diminution des prix et de fort recul des volumes hydrologiques. Le groupe ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank