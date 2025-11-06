SES vise un CA entre €2,6 et 2,7 mds en 2025, T3 en-dessous des attentes

SES SESFd.PA a annoncé jeudi que son chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 2,60 et 2,70 milliards d'euros, tandis que son Ebitda ajusté est attendu entre 1,17 et 1,21 milliard d'euros.

Le groupe anticipait précédemment un chiffre d'affaires et un Ebitda annuel stables comparé à 2024. Sur l'exercice précédent, l'opérateur de satellites a affiché un chiffre d'affaires de 2,0 milliards d'euros et un Ebitda ajusté de 1,03 milliards d'euros.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires est ressorti à 769 millions d'euros, alors que les analystes en attendaient 828 millions dans un consensus d'entreprise.

L'Ebitda ajusté sur le trimestre atteint 328 millions d'euros, en-dessous des attentes de 348 millions.

