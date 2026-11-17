SES annonce qu'il pilotera les activités industrielles de SELYCE, une nouvelle initiative européenne consacrée au développement des technologies nécessaires aux futurs services de connexion directe aux appareils par satellite (Direct-to-Device, D2D).

Mené dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence spatiale européenne, SELYCE réunit des entreprises et des organismes de recherche afin de faire progresser les capacités des réseaux non terrestres 5G fondés sur des normes communes. Ces technologies permettront aux smartphones et aux objets connectés de se connecter directement et de manière transparente aux satellites.

Alors que la demande de connectivité universelle et résiliente augmente, les services D2D devraient devenir un complément important aux réseaux mobiles terrestres. Ils permettront d'étendre la couverture, de renforcer la résilience des réseaux et de proposer de nouvelles solutions de connectivité.

Dans ce cadre, l'opérateur de satellites luxembourgeois coordonnera le développement, l'intégration et la validation des principales briques technologiques nécessaires aux futurs services commerciaux D2D.

Le projet se concentrera dans un premier temps sur les technologies permettant la connectivité par satellite des véhicules, les services de messagerie et les communications d'urgence en dehors des zones de couverture terrestre, ainsi que sur le maintien de communications résilientes lors de catastrophes et d'autres situations critiques.

Selon une approche par étapes, SES et ses partenaires valideront ces technologies dans un environnement de test complet, reproduisant avec une grande fidélité les conditions réelles de fonctionnement. Ces travaux contribueront à préparer de futures démonstrations en orbite et des déploiements commerciaux.