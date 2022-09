Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: va lancer le système satellitaire EAGLE-1 information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 11:37









(CercleFinance.com) - SES, l'ESA et la Commission européenne s'associent pour fournir un système de cryptographie quantique par satellite pour la cybersécurité européenne.



Un consortium de 20 entreprises européennes dirigé par SES sera chargé de concevoir, développer, lancer et exploiter le système satellitaire EAGLE-1 dédié au futur dispositif de cybersécurité paneuropéen.



SES bâtira le premier système de QKD spatial basé sur une technologie européenne, en développant et exploitant un satellite dédié en orbite terrestre basse (LEO) et en construisant un centre d'opération QKD ultra-moderne au Luxembourg.



Le projet est cofinancé par l'ESA, avec la contribution de l'Allemagne, du Luxembourg, de l'Autriche, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Suisse, ainsi que par la Commission européenne au travers du programme Horizon Europe.



Le lancement du satellite EAGLE-1 est prévu en 2024. Ce satellite offrira aux gouvernements et institutions de l'UE, ainsi qu'aux secteurs d'activités sensibles, un premier accès à la technologie QKD longue distance, dans la perspective de déployer une constellation européenne permettant des transmissions de données ultra sécurisées.





