SES : une nouvelle plateforme pour les autorités américaines

(CercleFinance.com) - SES a annoncé lundi la constitution d'une nouvelle plateforme opérationnelle, baptisée Hydra, destinée à servir exclusivement les besoins des autorités et des forces armées américaines. Géré et exploité en interne, Hydra est un système de surveillance et de contrôle modulaire en mode 'cloud' offrant un aperçu 'de bout en bout' de la situation au sein d'une plateforme de réseau unifiée, explique l'opérateur satellitaire. Hydra collecte et organise les données en provenance de différentes sources, en fonction de la mission du client, en compilant les informations au sein d'un tableau de bord doté d'une interface utilisateur interactive. La plateforme fait partie intégrante de la division SES Government Solutions, l'entité de SES exclusivement concentrée sur les besoins de communication satellites du gouvernement américain.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.