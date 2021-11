Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : une démonstration de connectivité bouclée au Kazakhstan information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 11:48









(CercleFinance.com) - SES a annoncé vendredi avoir fait la démonstration d'une connectivité à haut débit dans deux villages reculés du Kazakhstan grâce à son système de satellites O3b. Conduit en coopération avec le gouvernement kazakh, l'entreprise aéronautique RCSC et l'opérateur AsiaNetCom, ce test a permis d'atteindre un débit descendant de 380Mbps ainsi qu'une vitesse ascendante de 120Mbps, d'après le groupe luxembourgeois. Une performance 'record' à l'échelle du Kazakhstan, qui offre des perspectives prometteuses dans des domaines tels que la santé, l'économie, la vie des administrations locales et l'éducation, selon SES.

