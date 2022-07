Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: une connectivité à haute vitesse pour les croisières information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 09:41









(CercleFinance.com) - SES a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue de fournir des services de connectivité de haut débit par satellite à une nouvelle génération de navires de croisière.



L'opérateur satellitaire, qui ne dévoile pas l'identité de son client, précise que la flotte du croisiériste est appelée à basculer, dans le cadre du projet, sur son puissant système O3b mPower, à même de fournir des communications en réseau à haute performance.



L'idée est de permettre aux passagers voyageant à bord des bateaux de son client de pouvoir faire l'acquisition d'un plan d'accès illimité à l'Internet leur permettant de surfer librement sur le Web pendant toute la durée de leur croisière.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.