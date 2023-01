Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: un test satellitaire 5G mené à bien aux EAU information fournie par Cercle Finance • 16/01/2023 à 09:44









(CercleFinance.com) - SES a annoncé lundi avoir réalisé avec succès aux Emirats arabes unis (EAU) une liaison 5G assurée à partir de son système de communication par satellite en orbite terrestre moyenne (MEO).



L'opérateur luxembourgeois indique que ce projet, qui constitue une première au Moyen-Orient, a été mené à bien avec la société 'du', appartenant au groupe Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC).



L'idée du test consistait à démontrer comment le système O3b mPower, positionné à seulement 8000 kilomètres de la surface de la Terre, est à même de fournir des services de connectivité à haut débit et à faible latence pour des sites énergétiques isolés, notamment dans l'offshore.



Le lancement commercial de la plateforme O3b mPower est prévu cette année.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.