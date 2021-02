Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : un projet Wi-Fi avec la compagnie Virgin Voyages Cercle Finance • 24/02/2021 à 10:19









(CercleFinance.com) - SES a annoncé mercredi collaborer avec Virgin Voyages en vue de l'installation d'un service Wi-Fi ultra-rapide à bord des navires du croisiériste de nouvelle génération. Une fois opérationnel, en 2022, le projet devrait permettre aux passagers et au personnel de bord de bénéficier de vitesses de connexion de plusieurs gigabits par seconde, suffisantes pour visionner des films en haute définition ou jouer en réseau partout dans le monde. SES a également annoncé ce mercredi que le bouquet TV éthiopien Ethiosat diffusait désormais toutes ses chaînes via sa position orbitale à 57 degrés Est. Cette bascule intervient après un accord conclu en décembre 2020 entre SES et le gouvernement éthiopien prévoyant que l'intégralité des chaînes d'Ethiosat transiteraient désormais par le satellite NSS-12 de l'opérateur.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.