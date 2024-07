Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SES: un contrat pour les drones de l'U.S. Air Force information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 11:10









(CercleFinance.com) - SES a annoncé mercredi avoir été choisi pour fournir des capacités satellitaires à l'Armée de l'air américaine dans le cadre d'un contrat pluriannuel valorisé à 46,8 millions de dollars.



L'opérateur luxembourgeois précise que sa filiale SES Space & Defense a été retenue pour proposer des services de communications par satellite géostationnaire en bande Ku destinés au commandement de combat aérien de l'U.S. Air Force (USAF).



Ces capacités de transmission sont destinées aux phases de tests de son programme de systèmes d'avions pilotés à distance (RPA).



La couverture fournie par SES doit s'étendre de la partie continentale des Etats-Unis à Hawaï, en passant par l'Alaska et l'Océan Pacifique.



SES Space & Defense a également chargée d'assurer la gestion et la maintenance de ce réseau satellitaire à haute puissance.





