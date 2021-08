Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : un analyste révise ses prévisions pour 2021 information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 12:30









(CercleFinance.com) - Credit Suisse relève légèrement l'EBITDA ajusté (+0,3%) pour l'exercice 2021, suite à un consensus de +5,1%. La prévision a été relevée de 20 millions d'euros pour atteindre 1,08-1,10 milliard d'euros. L'analyste réduit légèrement le chiffre d'affaires de -0,2% suite à un échec dans le secteur des données fixes et à une réduction de l'estimation pour l'année entière de ce segment de -6,4%. ' Nous nous attendons maintenant à ce que le chiffre d'affaires de l'activité Réseaux se situe dans la partie inférieure de la fourchette de 750-780 millions d'euros. Nous prévoyons désormais un chiffre d'affaires Vidéo de 1 030 millions d'euros pour l'exercice 2021. Nous augmentons l'EBITDA ajusté de +0,3% suite aux résultats ' indique le bureau d'analyses. L'analyste confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 11 E.

