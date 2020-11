Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : un analyste passe à la vente, le titre décroche Cercle Finance • 26/11/2020 à 17:47









(CercleFinance.com) - L'action SES perd plus de 4% à Paris alors que ce matin, Berenberg dégradait son opinion sur le titre, passant de 'conserver' à 'vendre', avec un objectif de cours de 6,8 euros. L'analyste indiquait alors que l'optimisme basé sur les vaccins avait provoqué une remontée du cours de l'action SES mais soulignait 'que les spécificités du groupe sont plus pertinentes'. Berenberg anticipe toutefois un chiffre d'affaires et un EBITDA inférieurs aux prévisions du consensus en 2021 et 2022, estimant que 'la mobilité, en particulier, est susceptible de décevoir.'

