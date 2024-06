Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SES: syndication réussie pour l'acquisition d'Intelsat information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 13:27









(CercleFinance.com) - SES annonce la syndication réussie d'un paquet de financement de trois milliards d'euros pour soutenir son acquisition d'Intelsat, paquet composé d'une facilité-relais de 2,1 milliards d'euros et d'un prêt à terme d'un milliard de dollars.



L'opérateur de satellites luxembourgeois précise que ce financement, qui a fait l'objet d'engagement largement sursouscrits, a été syndiqué à un ensemble de banques internationales de relations existantes et nouvelles.



SES ajoute avoir étendu une facilité de crédit rechargeable de 1,2 milliard d'euros existante (signé en juin 2019) pour deux années supplémentaires, soit jusqu'en juin 2028, avec un ensemble de 19 établissements financiers.





Valeurs associées SES 4.91 EUR Euronext Paris -0.28%