SES : signe un protocole d'accord au Kazakhstan

(CercleFinance.com) - Le Republican Center for Space Communications (RCSC), une filiale du ministère du Développement numérique, de l'Innovation et de l'Industrie aérospatiale au Kazakhstan et SES ont signé un protocole d'accord pour fournir des services de données à haut débit via le système de communication O3b mPOWER de nouvelle génération de SES. Situé à 8 000 km de la surface de la Terre sur une orbite terrestre moyenne (MEO), le système O3b mPOWER fournira une couverture mondiale avec seulement six satellites, et augmentera sa capacité avec son plan actuel de 11 satellites. ' Le système est capable de fournir des services dédiés à plusieurs gigabits par seconde avec une flexibilité et une résilience sans précédent, garantissant une utilisation constante et efficace de la bande passante ' indique le groupe.

