SES : signe un nouveau contrat pour la défense US

(CercleFinance.com) - SES Government Solutions fournit des services satellitaires en orbite terrestre moyenne pour le département de la défense américain. Le groupe a conçu, développé et mis en service une capacité en orbite terrestre moyenne (MEO) O3b afin de fournir des communications innovantes, plexibles et sécurisées pour le commandement au combat. Le contrat, d'un montant de 11,8 millions de dollars, s'inscrit dans le cadre d'un accord d'achat global (BPA) d'un montant de 516,7 millions de dollars pour des services de satellites à haut débit (HTS) en orbite terrestre moyenne (MEO). Il s'agit du 15ème ordre de mission attribué à SES GS dans le cadre de ce BPA.

