SES signe un contrat avec Marlink pour la Guyane

(AOF) - Dans le cadre des initiatives du gouvernement français visant à combler la fracture numérique pour plus de 7500 foyers situés dans les agglomérations et zones rurales du département ultramarin de la Guyane, Marlink s’est vu attribuer un contrat de Délégation de service public pour offrir à tout le territoire un accès internet haut débit et des services 4G/5G par satellite. SES et Marlink ont annoncé ce jour la signature d’un accord de 15 ans, prévoyant l’exploitation du réseau de satellites de SES en orbites géostationnaire (GEO) et moyenne (MEO) pour fournir des services à haut débit.

Des services qui changeront la vie de plus de 30 000 usagers guyanais.

Grâce à l'aide financière de l'Union européenne, du gouvernement français et de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), Marlink et SES offriront une connectivité internet haute performance d'un débit de 30 Mb/s à travers tout le territoire. Les deux entreprises construiront et gèreront l'infrastructure locale de terminaux qui permettra d'acheminer près de 3,5 Gb/s de capacité satellitaire pour les services grand public fixes et mobiles à large bande en Guyane.

Cette puissance permettra également aux écoles et institutions de la région de profiter de meilleurs débits et vitesses pour sortir définitivement du fossé numérique. Les services seront répartis de façon globalement égale entre le satellite haut débit SES-17 récemment placé en orbite au-dessus de l'Amérique et le système de prochaine génération O3b mPOWER.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fin de la baisse des prix

Grâce à la guerre des prix, les consommateurs français ont bénéficié de tarifs internet parmi les plus bas d'Europe. Mais peu à peu, les prix des abonnements augmentent. Selon l'autorité des télécoms (Arcep), en 2021 ils ont progressé de 3,1% pour le mobile et de 5,1% pour le fixe. Si le contexte inflationniste actuel peut expliquer cette remontée des tarifs, elle n'est pas la seule raison. Tous les intervenants cherchent, en effet, à redresser leurs marges. Ils sont déjà parvenus à externaliser une partie de leurs dépenses d'investissement liées au déploiement de leurs infrastructures fibre et mobile (4G et 5G). Désormais il leur reste à accroître leurs revenus. C'est un enjeu important pour bénéficier d'un développement de leurs performances. Dégager un niveau satisfaisant de trésorerie disponible (free cash-flow) leur permet également de bénéficier de conditions de financement attractives, dans un secteur qui exige des investissements conséquents. Les investissements de la filière ont presque atteint 15 milliards d'euros en 2021, soit un niveau historique. La progression atteint quasiment 50 % depuis 2017.