SES: services de connectivité en Papouasie-Nouvelle-Guinée

(CercleFinance.com) - SES a annoncé mercredi que Digicel Pacific allait avoir recours à son réseau satellitaire O3b mPower en Papouasie-Nouvelle-Guinée suite aux dégâts récemment causés par un sévère tremblement de terre.



L'opérateur va s'appuyer sur le puissants systèmes d'orbite terrestre moyenne (MEO) du groupe luxembourgeois pour fournir une connectivité haut débit à faible latence dans ce Etat insulaire du Pacifique Sud, dont 80% des habitants résident dans des zones rurales.



Cette annonce fait suite au séisme de magnitude 7,7 qui a frappé la région au mois de septembre et lourdement endommagé plusieurs systèmes de communications, dont le câble sous-marin Pipe Pacific Cable qui relie la Papouasie à l'Australie et au reste du monde.



Suite à cette catastrophe, SES avait fourni en urgence des services à large bande passante à Digicel Pacific.





