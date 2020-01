Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : service par satellite pour une station en Antarctique Cercle Finance • 24/01/2020 à 09:42









(CercleFinance.com) - SES Government Solutions (SES GS), filiale de SES Global, et Artel, annoncent fait équipe avec Leidos pour fournir des solutions de connectivité vitales à la station de recherche Palmer, en Antarctique, exploitée par la National Science Foundation (NSF). Le service par satellite servira d'épine dorsale pour le partage d'informations et des recherches sur la station tout au long de l'année, du terrain au centre de données du Programme Antarctique des Etats-Unis (USAP) situé au Colorado.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.