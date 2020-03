Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : retrait de 3,1% de l'EBITDA annuel Cercle Finance • 02/03/2020 à 08:52









(CercleFinance.com) - SES publie au titre de son exercice 2019 un résultat net attribuable aux actionnaires en hausse de 1,3% à 296,2 millions d'euros, mais un EBITDA en retrait de 3,1% à moins de 1,22 milliard d'euros (-5,5% à taux de changes constants). L'opérateur de satellites a vu ses revenus se tasser de 1,3% à environ 1,98 milliard (-3,8% à taux de changes constants) : en sous-jacent, la baisse des revenus en vidéo ont plus que contrebalancé la croissance des revenus réseaux. SES propose un dividende de 0,40 euro par action A au titre de l'exercice écoulé et déclare viser pour 2020 un EBITDA compris entre 1,15 et 1,21 milliard d'euros, ainsi que des revenus entre 1,92 et deux milliards.

