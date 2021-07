Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : retenu pour une infrastructure nationale au Luxembourg Cercle Finance • 13/07/2021 à 09:38









(CercleFinance.com) - Un consortium emmené par SES a été retenu par le Luxembourg afin de mettre en place une infrastructure de communication ultra-sécurisée et fondée sur la technologie quantique, annonce un communiqué publié mardi. Ce projet national, baptisé 'LuxQCI', doit aider le secteur public et le secteur privé à renforcer la sécurité des échanges d'informations confidentielles, notamment via la prévention des cyberattaques. Cet écosystème doit être intégrée au sein du projet européen plus large d'infrastructure de communication quantique 'EuroQCI', précise SES.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.