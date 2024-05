Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SES: retenu pour des services de connectivité en Amazonie information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - SES a annoncé lundi avoir été sélectionné par l'opérateur télécom colombien Inred en vue de fournir des services de connectivité à haut débit dans des régions isolées de l'Amazonie.



Le groupe luxembourgeois précise que l'accord porte sur la desserte de plus de 500 logements, écoles et administrations à partir de ses puissants satellites basés en orbite terrestre moyenne (MEO).



Cette constellation d'appareils, situés à 8000 km de la surface terrestre, va notamment permettre la liaison de la ville de Leticia et d'autres zones rurales du département de l'Amazonas.



Dans un communiqué, SES rappelle qu'il avait déjà collaboré précédemment avec Inred afin de proposer des services de connectivité gratuits en Wi-Fi à près d'un million de personnes habitant dans quelque 1300 zones géographiques en Colombie.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.