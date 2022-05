Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: retenu dans le cadre d'un programme de la NASA information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 09:50









(CercleFinance.com) - L'opérateur satellitaire SES a annoncé mardi avoir été retenu dans le cadre d'un programme de la NASA portant sur la fourniture de services de communications dans l'environnement spatial proche de la Terre.



Aux termes de l'accord, sa filiale SES Government Solutions, exclusivement concentrée sur les besoins du gouvernement américain, va s'associer à Planet Labs PBC, un spécialiste de l'observation de la Terre, pour proposer une technologie de connectivité en temps réel et à latence ultra-faible.



Ces services s'appuieront sur les capacités géostationnaires de SES, ainsi que sur ses ressources situées en orbite terrestre moyenne (MEO), avec l'objectif de faciliter les prochaines missions de la NASA.



Il s'agit, en l'espèce, de simples missions de routine, mais aussi de lancement et d'ascension, ainsi que de communications en phase de début d'opérations.



Dans le cadre du programme, SES GS s'est vu attribuer un financement de 29 millions de dollars afin de démontrer la faisabilité des transmissions en bandes C et Ka pour les navettes spatiales en orbite basse.





