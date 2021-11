Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : résultat net ajusté en hausse de 17,2% information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 09:54









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires sous-jacent (hors périodiques et autres) est en baisse de 2,7% en glissement annuel (à taux de change constants) à 1 318 millions d'euros au 30 septembre. L'EBITDA ajusté de 823 millions d'euros représente une marge d'EBITDA ajusté de 62,4% (YTD 2020 : 62,6%) et a bénéficié d'une réduction de 2,1% des charges d'exploitation d'une année sur l'autre (à taux de change constants). Le résultat net ajusté s'est amélioré de 17,2% à 225 millions d'euros. Le carnet de commandes au 30 septembre 2021 s'élève à 5,2 milliards d'euros. Les perspectives d'EBITDA ajusté pour l'exercice 2021, hors restructuration et impact net de la réaffectation de la bande C américaine, sont inchangées et devraient se situer entre 1 080 et 1 100 millions d'euros.

