SES : restauration rapide d'un service en RDC

(CercleFinance.com) - SES et Gilat Telecom annoncent que la connexion internet haut débit en République démocratique du Congo (RDC) a été rétablie en un temps record de seulement quatre jours après la coupure du câble sous-marin du West Africa Cable System (WACS). L'opérateur et son client soulignent que cette coupure de câble a ralenti le débit sur toute la façade ouest du continent africain. La restauration rapide du service s'est appuyée sur les capacités satellitaires O3b Medium Earth Orbit (MEO).

