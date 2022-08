SES: renforce l'équipe de direction de SES GS information fournie par Cercle Finance • 30/08/2022 à 17:18

(CercleFinance.com) - SES Government Solutions (SES GS), une filiale à part entière de SES, a annoncé une série de nominations visant à former une nouvelle équipe de direction qui soutiendra le président et directeur général récemment nommé suite à l'acquisition par la société de DRS Global Enterprise Solutions (GES) auprès de Leonardo DRS pour un montant de 450 millions de dollars.



Les membres de l'équipe de direction de SES GS nouvellement nommés sont : Ben Pigsley, Senior Vice President for Defense Networks et Jim Hooper, Senior Vice President for Space Initiatives.



' La vaste expérience et les valeurs de Jim et Ben me donnent une confiance extraordinaire dans la capacité de SES GS à respecter notre engagement à fournir les meilleures solutions de réseaux satellitaires à nos clients du gouvernement américain et du ministère de la Défense ', a déclaré David Fields, CEO de SES GS.