SES: rachats à bon compte, Barclays juge le titre bon marché

(CercleFinance.com) - SES rebondit vendredi après sa forte baisse de la veille provoquée par des résultats décevants, le titre profitant d'achats à bon compte alors qu'un analyste juge l'opérateur satellitaire 'bon marché'.



Après une séance difficile jeudi, qui avait vu la valeur chuter de 5% suite à une publication de résultats mal accueillie, une chasse aux bonnes affaires semble s'opérer au moment où Barclays souligne la faiblesse de sa valorisation.



'SES assure au niveau du chiffre d'affaires', affirme le bureau d'études, notant que l'activité du groupe a dépassé les prévisions du marché pour la huitième fois consécutive au 4ème trimestre 2023.



'Et ses perspectives de revenus pour 2024 se situent, quand on regarde le milieu de la fourchette, 3,5% au-dessus du consensus', fait valoir Barclays, qui maintient son conseil 'surpondérer' avec un objectif de cours relevé de 7,2 à 7,8 euros.



'Ce n'est quand même pas mal pour une valeur aussi bon marché', poursuit l'intermédiaire, qui met en évidence un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 4,5x, à comparer avec 6,1x pour ses principaux comparables européens.



Le titre SES s'est un peu repris depuis ses plus bas historiques atteints en juin 2023, sous la barre des cinq euros, mais continue d'évoluer à des niveaux planchers en comparaison de ses sommets inscrits courant 2015.





