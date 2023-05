Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: premier trimestre solide, objectifs 2023 en bonne voie information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 09:50









(CercleFinance.com) - L'opérateur de satellites SES s'est déclaré jeudi en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels après avoir signé de 'solides' résultats au premier trimestre.



Le groupe luxembourgeois a confirmé sa prévision d'un chiffre d'affaires compris entre 1,95 et deux milliards cette année, pour un Ebitda ajusté qui devrait se situer entre 1,01 et 1,05 milliard d'euros.



Sur les trois premiers mois de l'année, son Ebitda ajusté s'est replié de 3,2% à 265 millions d'euros, dont un recul de 7,4% une fois ajusté des effets de change.



Le chiffre d'affaires trimestriel s'est accru de 9,6% à 490 millions d'euros, mais affiche une baisse de 3% à taux de changes constants.



SES, qui dispose déjà de quatre satellites de nouvelle génération O3b mPower en orbite, a confirmé ce matin que les deux derniers appareils de la constellation seraient lancés au mois de juin.



Le groupe a ajouté qu'il prévoyait de percevoir trois milliards de dollars d'ici à la fin de l'année au titre de la libération de la bande C aux Etats-Unis.



Toutes ces annonces étaient accueillies favorablement jeudi matin à la Bourse de Paris, où l'action SES grimpait de 5,2% après moins d'une heure d'échanges.





