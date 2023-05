SES: participation à un consortium pour le système IRIS information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 15:05

(CercleFinance.com) - SES fait part de la constitution par un groupe d'acteurs européens du spatial et des télécommunications, d'un partenariat afin de répondre à l'appel d'offres de la Commission européenne relatif à la future constellation européenne de satellites IRIS.



Ce système IRIS (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) vise à fournir aux gouvernements, aux entreprises et aux citoyens européens une nouvelle infrastructure de communication sécurisée et résiliente.



Le consortium ouvert à d'autres acteurs sera dirigé par Airbus Defence and Space, Eutelsat, Hispasat, SES et Thales Alenia Space. Il s'appuiera également sur une équipe comprenant Deutsche Telekom, OHB, Orange, Hisdesat, Telespazio et Thales.