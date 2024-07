Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SES: partenariat TV élargi avec l'allemand RTL information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 10:12









(CercleFinance.com) - SES a annoncé mardi avoir étendu son partenariat de long terme avec RTL avec la signature d'un nouvel accord portant sur la transmission en haute qualité des chaînes du groupe de médias en Allemagne et en Autriche.



Aux termes du contrat, l'offre télévisée de RTL Deutschland continuera d'être proposée en très haute définition (HD+) sur la plateforme vidéo de l'opérateur satellitaire luxembourgeois.



L'accord porte sur la diffusion de contenus en définition standard (SD), en haute définition (HD) et en ultra-haute définition (UHD) vers 18 millions de foyers abonnés, à partir de son répéteur situé en position orbitale 19,2 degrés Est.



Il concerne une dizaine de chaînes dont RTL, Vox, ntv, Nitro, Super RTL, Toffo plus, RTLup, Voxup, RTLZwei ou encore la chaîne événementielle RTL UHD.



En plus de l'accord de capacités, SES va désormais fournir à RTL des services de liaison montante à partir de ses installations de Munich (Allemagne) et Betzdorf (Luxembourg).



A la Bourse de Paris, le titre SES progressait d'environ 1,2% suite à cette annonce, dans un marché en repli de 0,8%.





