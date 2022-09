Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: partenariat avec Digicel étendu pour les îles Tonga information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 13:26









(CercleFinance.com) - SES annonce une extension de son partenariat avec l'opérateur de réseau mobile Digicel pour apporter au Royaume de Tonga, dans le Pacifique, une résilience de long terme face aux catastrophes naturelles pour minimiser les perturbations de bande passante.



Selon l'accord, Digicel bénéficiera de l'expertise de SES en la matière, via sa constellation de satellites O3b, pour fournir une connectivité à faible latence et à haut débit de façon à protéger la population locale d'interruptions de communications en cas de désastres.



Lancés en 2013, les satellites O3b gravitent à 8.000 km au-dessus de la surface terrestre en orbite terrestre moyenne, et fournissent des services de connectivité à faible latence à toute zone dans une bande de 50° au nord ou au sud de l'équateur.





