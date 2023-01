Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: obtient un financement de 300 ME de la BEI information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 17:30









(CercleFinance.com) - SES annonce l'obtention d'un financement de 300 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement (BEI).



Le prêt d'une durée de sept ans soutiendra des investissements liés à la conception, à l'acquisition et au déploiement de trois satellites déjà annoncés qui fourniront des services évolués de diffusion et de haut débit couvrant l'Europe occidentale, l'Afrique et le Moyen-Orient.



'Les satellites fourniront des services à haut débit et des services fiables de diffusion en flux continu sur protocole internet dans toute l'Europe, dans le droit fil des objectifs de la société européenne du gigabit', précise SES.



La société ajoute que le montant du prêt est le plus élevé jamais accordé par la BEI à une entreprise basée au Luxembourg.





