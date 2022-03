Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: obtient la note de crédit 'BBB' de Fitch Ratings information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 16:24









(CercleFinance.com) - SES a annoncé aujourd'hui que Fitch Ratings lui a attribué une note ' BBB ' avec une perspective stable.



Fitch a également attribué la note ' BB+ ' aux titres hybrides subordonnés de SES.



Selon Fitch, cette note reflète la position de leader de SES dans le secteur mondial des satellites, la solidité des flux de trésorerie disponibles et la flexibilité financière.



Conformément à la politique du groupe visant à obtenir et à conserver une notation de crédit d'au moins deux agences de notation, SES a décidé de retirer ses notations auprès de S&P Global, avec effet immédiat.





