Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : nouvel accord de capacités avec Axel Springer information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 09:28









(CercleFinance.com) - SES a annoncé mercredi la signature d'un accord pluriannuel de capacités avec le groupe Axel Springer en vue de la distribution d'une nouvelle chaîne d'information en HD, baptisée 'Bild'. En vertu de l'accord conclu avec WeltN24, cette chaîne qui proposera également des contenus sportifs sera diffusée à partir du satellite Astra situé dans la position 19.2 degrés Est à compter du 22 août. Après Welt et N24 Doku - deux chaînes déjà retransmises par SES - il s'agit de la troisième offre de WeltN24 dont la diffusion est assurée sur les satellites de l'opérateur luxembourgeois. SES précise que l'accord comprend également la fourniture de transport de liaison montante et de services de régie de diffusion. Les termes financiers du contrat n'ont pas été spécifiés.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.