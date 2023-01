Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: nouvel accord avec Ivanhoe Mines en RDC information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 09:36









(CercleFinance.com) - Après un premier partenariat réussi de cinq ans, SES fait part d'un nouvel accord avec Ivanhoe Mines pour fournir des services de connectivité à haut-débit par satellite au projet de cuivre Kamoa-Kakula, en République Démocratique du Congo (RDC).



'Ce partenariat renforcé arrive à un moment d'investissements significatifs en solutions à faibles latences et à fortes capacités dans la région, après le boom de l'industrie minière africaine', souligne l'opérateur de satellites.



'La constellation O3b apporte de la connectivité aux principaux opérateurs miniers, soutenant la révolution de la numérisation pour le secteur qui l'aide à accroitre la rentabilité tout en améliorant la sécurité des travailleurs et la responsabilité', poursuit-il.





