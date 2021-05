Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : nouveau contrat décroché auprès du Pentagone Cercle Finance • 05/05/2021 à 10:03









(CercleFinance.com) - SES a annoncé mercredi que sa filiale SES Government Solutions (SES GS) avait décroché un nouveau contrat de 35 million de dollars auprès du commandement des forces armées américaines. Le contrat conclu avec le département américain de la défense porte sur l'octroi de capacités en orbite géostationnaire (GEO) devant être dédiées à des postes avancés dans des régions reculée d'Europe, explique l'opérateur satellitaire dans un communiqué. Son périmètre englobe des solutions de réseau VSAT capables de recevoir avec précision des données émises par des antennes de petite taille. Sa portée doit englober des pays comme la Turquie ou le Pakistan.

