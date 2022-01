SES nomme un Chief Strategy and Product Officer

(AOF) - Un nouveau Chief Strategy and Product Officer (CSPO), John-Paul Hemingway, intègre l'équipe de direction de SES, soulignant ainsi l'engagement de l'opérateur de satellites " à imaginer, construire et fournir les services et les solutions qui créent le plus de valeur pour ses clients et partenaires, ainsi que pour leurs utilisateurs finaux ". La fonction nouvellement créée rassemble les équipes de la stratégie d'entreprise, des produits, des opérations commerciales, du développement de la flotte, de l'innovation et du marketing et des communications.

AOF - EN SAVOIR PLUS