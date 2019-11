SES : Morgan Stanley n'est plus favorable au dossier

(AOF) - Morgan Stanley a abaissé sa recommandation de Surpondérer à Pondération en ligne et son objectif de cours de 26 euros à 14,90 euros sur SES. Le bureau d'études souligne qu'au cours des deux dernières semaines, la FCC a radicalement modifié son approche à l'égard de la méthode de vente du spectre en bande C. Il estime désormais que la monétisation de la bande C représente 5,9 euros par action de l'opérateur de satellites.