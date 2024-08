Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SES: léger repli des profits au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - SES publie un profit net ajusté en repli de 4,5% à 111 millions d'euros et un EBITDA ajusté en baisse de 1,1% à 525 millions pour le premier semestre 2024, pour des revenus en hausse de 0,9% à 978 millions (-0,6% à changes constants).



L'opérateur de satellites revendique une croissance de 5% dans ses activités réseaux (dont +8,4% pour les activités gouvernementales), tandis que sa performance en vidéo a baissé de 6,7% avec toutefois 'd'importants renouvellements à long terme signés'.



Pour l'ensemble de 2024, SES confirme ses prévisions d'un EBITDA ajusté entre 950 millions et un milliard d'euros (estimant d'ailleurs se diriger vers la moitié haute de cette fourchette), ainsi que de revenus entre 1,94 et deux milliards.





