SES: le turc Profen va intégrer O3b mPower dans son réseau

(CercleFinance.com) - SES a annoncé mercredi que le groupe technologique turc Profen allait déployer une passerelle O3b mPower, du nom de son système de communication par satellite en orbite terrestre moyenne (MEO) de nouvelle génération.



Le projet doit permettre à Profen de fournir des services de connectivité à hautes performances à ses clients dans les secteurs des télécoms et de l'énergie, mais aussi aux organisations humanitaires en cas de catastrophes naturelles.



L'objectif est également de favoriser le déploiement de réseaux 5G en Turquie, alors que 82 million de connexions mobiles sont toujours basées sur les technologies 3G et 4G.





