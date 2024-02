Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SES: le titre recule, vers une baisse des résultats en 2024 information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 09:52









(CercleFinance.com) - SES a déclaré jeudi prévoir une baisse de son chiffre d'affaires et de son résultat brut d'exploitation (Ebitda) en 2024 en raison de l'évolution rapide de son marché, après avoir dégagé des performances supérieures à ses attentes l'an dernier.



L'opérateur satellitaire dit viser un chiffre d'affaires compris entre 1,94 et deux milliards d'euros cette année, pour un Ebitda ajusté attendu entre 950 millions et un milliard d'euros.



Sur l'exercice 2023, son chiffre d'affaires s'est accru de 4,4% à 2,03 milliards d'euros, dont une croissance de 0,8% à changes et périmètre constants.



Adel Al-Saleh, le nouveau directeur général du groupe, indique que SES a atteint tous ses objectifs financiers annuels et dépassé sa prévision de chiffre d'affaires.



A 1,02 milliard, l'Ebitda ajusté annuel ressort en baisse de 7,3% en 2023, dont un repli de 6,3% à données comparables.



Vers 9h45, le titre chutait de plus de 5% à la Bourse de Paris, parmi les plus fortes baisses de l'indice SBF, alors que son indice sectoriel en Europe ne cédait que 0,5%.



L'action accuse par ailleurs l'une des pire performances de l'indice paneuropéen STOXX 600.





