Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : le partenariat avec Orange étendu au secteur maritime information fournie par Cercle Finance • 03/08/2021 à 10:08









(CercleFinance.com) - SES a annoncé mardi avoir signé un accord avec Orange portant sur la fourniture de services de télécommunications à destination des clients maritimes de l'opérateur. Dans le cadre de cet accord, le groupe luxembourgeois va fournir des capacités satellitaires aux navires marchands souhaitant implanter de nouvelles technologies à bord, telles que l'Internet des objets (IoT) ou l'intelligence artificielle (IA). SES et Orange sont partenaires depuis plusieurs années, une collaboration qui permet à l'opérateur de bénéficier des capacités sur les satellites d'orbite terrestre moyenne (MEO) et géostationnaires de SES, notamment pour la fourniture de services aux acteurs du secteur minier.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.