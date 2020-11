Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : le CA recule de 2,9% à l'issue des neuf premiers mois Cercle Finance • 05/11/2020 à 10:48









(CercleFinance.com) - SES S.A. a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de 2020, clos le 30 septembre 2020. A 1,41 milliard d'euros, le chiffre d'affaires des neuf premiers mois perd 2,9% par rapport à la même période, un an plus tôt. Dans le même temps, l'EBITDA ajusté a suivi la même tendance, passant de 903 à 884 millions d'euros. En revanche, le bénéfice net perd 38%, passant de 250 à 154 millions d'euros. Le groupe devrait toutefois atteindre ses prévisions financières pour l'exercice 2020, avec 97% des revenus anticipés déjà contractés, indique-t-il. 'Nous avons mis pleinement en oeuvre les mesures visant à recentrer nos activités, à simplifier les opérations et à réaliser entre 40 à 50 millions EUR d'EBITDA supplémentaires chaque année à partir de 2021', assure par ailleurs Steve Collar, directeur général de SES.

