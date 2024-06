Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SES: lancement réussi du satellite ASTRA 1P information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - L'opérateur de satellites luxembourgeois SES annonce le lancement réussi du satellite ASTRA 1P à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Cape Canaveral Space Force Station (CCSFS), en Floride, aux Etats-Unis, à 17h35 heure locale.



Possédant 80 répéteurs capables de diffuser 500 chaînes TV HD, ce satellite en bande Ku permettra aux propriétaires et diffuseurs de contenus, ainsi qu'aux organisations sportives, de toucher des audiences sur les plus grands marchés TV européens.



Ce satellite géostationnaire, le plus puissant à opérer depuis la position orbitale de 19,2° Est, prendra le relais des quatre satellites actuellement en service sur cette position pour continuer d'accomplir leur mission de desservir 119 millions de foyers TV.





