SES: lancement réussi de deux satellites américains

(CercleFinance.com) - SES a annoncé samedi le succès du lancement de deux nouveaux satellites destinés au marché américain à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Cape Canaveral (Floride).



Fabriqués par Northrop Grumman, ces deux satellites en bande C sont destinés à la transmission de services de données, de TV et radio à destination de millions de foyers américains.



Leur lancement s'inscrit dans le cadre d'une demande de la Commission fédérale des communications (FCC) américaine visant à libérer une partie du spectre de la bande C pour permettre aux opérateurs de réseau mobile de déployer des services de téléphonie mobile 5G aux Etats-Unis.



En réponse au mandat de la FCC, les opérateurs de satellite comme SES doivent réaffecter leurs services d'ici à la fin 2023 pour les faire passer de 300 MHz à 200 MHz supérieurs afin de libérer de l'espace pour la 5G.





