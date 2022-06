Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: lancement du satellite SES-22 réalisé information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - SES annonce que le satellite SES-22 a été lancé avec succès à 17h04 heure locale à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, depuis la plateforme de lancement 40 du centre spatial de Cape Canaveral, en Floride.



Fabriqué par Thales Alenia Space, ce premier satellite en bande C de SES destiné à libérer les 300 MHz inférieurs de ce spectre, opèrera depuis la position orbitale de 135 degrés Ouest. Il devrait être pleinement opérationnel dès le mois d'août 2022.



Conformément à la décision de la FCC d'accélérer la réaffectation de la bande C aux Etats-Unis d'ici décembre 2023, et dans le souci d'assurer une continuité de service, SES lancera cinq satellites : SES-18, SES-19, SES-20, SES-21 et SES-22 en 2022.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.